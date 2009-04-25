Kolombiya'da domuz gribine önlem

Kolombiya'da Meksika'dan gelen 5 yolcu gözlem altına alındı.



Başkent Bogota'daki bir sağlık yetkilisi, Meksika'dan gelen ve grip belirtileri görülen 5 kişinin önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.



Kolombiya Sosyal Güvenlik Bakanı Diego Palacio da, hükümetin sağlık yetkililerinden domuz gribinden korunmak için plan oluşturmalarını istediğini, durumun ciddi olduğunu ve çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.



Palacio, grip belirtileri gösteren kişilere evlerinde kalma, maske kullanma ve ellerini sık sık yıkama çağrısında bulundu.



Diego Palacio, havaalanı ve limanlarda Meksika ve ABD'nin güneyinden gelenleri kapsayan sıkı önlemlerin alındığını vurguladı.



Öte yandan Ekvador'da yetkililer, domuz gribine rastlanan ABD ve Meksika'dan gelen yolcular için önlem almaya başladı.



Ekvador Sağlık Bakanı Marcelo Aguilar, hükümete ait internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, havaalanı ve limanlarda önlemlerin alındığını belirterek, şu ana dek domuz gribi virüsüne bağlı solunum hastalıklarına rastlanmadığını belirtti.



Bu arada Amerikalı sağlık yetkilileri, domuz gribinin yayıldığını belirterek virüsün kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.



ABD Hastalıkları Denetleme ve Önleme Merkezi'nden Anne Schuchat, enfeksiyonların birçok toplulukta görülmesi nedeniyle, virüsü tek bir yerde tutmanın mümkün olmadığını düşündüklerini belirtti.



Schuchat, daha fazla vakaya rastlanabileceğini söyledi.



Meksikalı yetkililer, Meksika genelinde 1004 kişiye A/H1N1 virüsü bulaştığını, 20 kişinin domuz gribinden, 48 kişinin de muhtemelen aynı virüsten yaşamını yitirdiğini bildiriyor.



A/H1N1 virüsü, insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin karışımından oluşuyor.



Dünya Sağlık Örgütü ABD'de de ortaya çıkan virüsün daha da yayılabileceği uyarısında bulunuyor.



