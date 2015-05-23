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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da 'çözüm süreci' darbe aldı

Kolombiya ordusunun bir hava operasyonuyla 26 FARC militanını öldürmesi üzerine örgüt ateşkesi sona erdirdi.

23 Mayıs 2015 14:18


Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) geçen aralık ayında ilan ettiği ateşkesi sona erdirdiğini ilan etti. Örgüt, açıklamasında ülkenin güneybatısındaki Cauca'da kamplarına düzenlenen saldırıyı kınadı ve ateşkesi sona erdirmelerinden hükümetin sorumlu olduğunu duyurdu.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos cuma günü hava operasyonunda 26 FARC militanının öldürüldüğünü doğruladı. Devlet Başkanı Santos "ateşkesin bozulmasına hazırlıklı olduklarını ancak barış arayışına devam edeceklerini" söyledi.

FARC adına müzakereleri sürdüren Ivan Marquez ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda "karşılıklı güvenin tesis edilmesi için", "çift taraflı süresiz bir ateşkes anlaşmasının gerekli olduğunu" kaydetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos 15 Nisan tarihinde FARC'a yönelik hava operasyonlarının tekrar başlatılması emri vermişti. Bu emir öncesinde silahlı örgüt tarafından düzenlenen bir saldırıda 11 Kolombiya askeri hayatını kaybetmişti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki barış görüşmeleri Küba'nın başkenti Havana'da 2012 yılının sonunda başlamıştı.

Kolombiya'da 50 yıldır süren savaşta 220 binden fazla insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan köylerini terk etmek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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