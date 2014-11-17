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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da 'çözüm süreci' askıya alındı

Bir generalin kaçırılması, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da hükümet ile solcu gerillalar arasında devam eden barış sürecine darbe vurdu.

17 Kasım 2014 14:36

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos adına Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, General Ruben Alzate'nin durumu belli oluncaya kadar görüşmeler askıya alındı.

General Alzate'nin güneybatıdaki Quibdo vilayetinde Pazar günü kaçırıldığı açıklanmıştı. Quibdo, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün etkili olduğu bölgeler arasında.

1964 yılında kurulan FARC, Kolombiya'nın en büyük gerilla örgütü konumunda. Hükümet güçleriyle FARC gerillaları arasındaki silahlı çatışma şimdiye kadar 220 binden fazla kişinin canına mal oldu. Çatışmada 5 milyondan fazla kişi de evinden oldu. FARC gerillalarının sayısı 8 bin olarak tahmin ediliyor.

Kolombiya hükümeti yaklaşık iki yıldır Küba'da FARC liderleriyle barış görüşmeleri yürütüyor. Müzakerelerde bazı noktalarda uzlaşma sağlandı. Toprak reformu ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele bunlar arasında yer alıyor.

Haziran ayında yeniden devlet başkanlığına seçilen Juan Manuel Santos, ikinci görev döneminde FARC ile müzakereleri sonuçlandırmayı hedefleri arasına koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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