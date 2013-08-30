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Dünya

Kolombiya'da çiftçiler geri adım atmıyor

Kolombiya'da hükümetin tarım politikalarını protesto etmek üzere yapılan gösterilerde çatışma çıktı, yüzlerce kişi yaralandı

30 Ağustos 2013 21:56

Kolombiya'da yaklaşık iki haftadır süren protesto gösterilerinde perşembe günü çatışmalar yaşandı. Ülkenin büyük kentlerinde düzenlenen ve onbinlerce kişinin katıldığı gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı. Başkent Bogota'da, 150 kişinin yaralandığı ve 40 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, ülke genelinde en az 37 polisin yaralandığını açıkladı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, ülkede çiftçiler yaklaşık iki haftadır tarım politikalarını, Kolombiya'nın diğer ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Antlaşması'nı, sübvansiyonların kesilmesini ve hükümetin ürünlerine düşük fiyat biçmesini düzenledikleri grevlerle protesto ediyor. Çiftçilerin protestolarına, tır şoförleri ve maden işçilerinin de katıldığı bildiriliyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, perşembe günü yaptığı açıklamada, tarım sektörünün krizde olduğunu kaydetti. Santos, bir televizyon kanalındaki konuşmasında, gübre ve haşere ilaçları için bir fiyat kontrolü yapılacağını ifade etti. Protestocular, ülkede tarım sektörünün, Serbest Ticaret Antlaşması ile artan rekabet nedeniyle zarar gördüğünü savunuyor.

Kolombiya Savunma Bakanı Juan Carlos Pinzon ise protestocuları, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC'ın hizmetindeki, karanlık emellere sahip barbarlar ve suçlular olarak tanımladı. Protesto gösterilerinin FARC tarafından desteklendiği belirtiliyor. Tarım reformu, halihazırda barış görüşmelerini sürdüren FARC ile Kolombiya hükümeti arasında önemli bir müzakere konusu.

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