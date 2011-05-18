-KOLOMBİYA'DA BİR MADENDE 8 MADENCİ MAHSUR KALDI BOGOTA (A.A) - 17.05.2011 - Kolombiya'da bir kömür madeninde çökme sonucu 8 madenci, girişe 60 metre mesafede mahsur kaldı. Madencilerin bulunduğu yerden sesler gelmesi nedeniyle işçilerin yaşadığına inanılıyor. Kolombiya Kızıl Haç'ı, bu sabah meydana gelen kazanın nedeninin henüz belirlenmediğini, şiddetli yağmurların çökmeye neden olabileceğini açıkladı. Cali kenti yakınındaki madende mahsur kalan işçilerin kurtarılması için yaklaşık 50 kurtarma görevlisi çalışıyor.