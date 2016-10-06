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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da barış pazarlıkları sürüyor

Binlerce Kolombiyalı referanduma takılan barış anlaşması için gösteri düzenledi. Kolombiya Devlet Başkanı da barış için hala umut olduğu mesajını verdi

06 Ekim 2016 15:11

Barış anlaşmasına karşı çıkanlarla görüşen Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, çözümün hala yakın olduğunu söyledi. Eski Kolombiya devlet başkanları Alvaro Uribe ve Andreas Pastrana ile görüşen gelen Santos, barış anlaşmasına karşı olanlarla birlikte anlaşmanın münferit maddelerini somutlaştırmak ve tereddütleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

Gerilla örgütüyle varılan barış anlaşmasına karşı çıkanlar, suç işlemiş örgüt üyelerinin af edilebilecek olmasını ve FARC'ın meşru siyasi partiye dönüştürülmesinin örgütün nüfuzunu arttırabilecek olmasını eleştiriyorlar.

Barış gösterisi

Öte yandan Kolombiya'da hükümet ile gerilla örgütü FARC arasında varılan barış anlaşmasının uygulamaya konulması talebiyle düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı. Ülkenin 12 büyük kentinde düzenlenen gösterilerde anlaşmanın başarısızlığa uğrama ihtimali protesto edildi. Göstericiler tarafından Santos ve muhalefet lideri Alvaro Uribe'den barış anlaşmasının kurtarılabilmesi için görüş birliği ne varmaları talep edildi.

Başkent Bogota'nın büyük meydanındaki mitinge beyaz gömlek ve çiçeklerle katılan 30 bin dolayındaki Kolombiyalı sessiz yürüyüşün ardından "Barış istiyoruz, bir daha savaş olmasın" şeklinde sloganlar attı. Pazar günkü oylamada Kolombiyalılar sürpriz bir şekilde barış anlaşmasını reddetmiş, oy kullananların yüzde 50,21'i tercihini anlaşma aleyhinde kullanmıştı.

Yıllar süren görüşmelerin ardından Havana'da imzalanan hükümet ile gerilla örgütü arasındaki barış anlaşmasına karşı çıkan eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe FARC'a aşırı taviz verildiğini savunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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