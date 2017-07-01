Kolombiya’da barış ödüllü yerli lider beraat etti

Kolombiya'da 2015’ten beri tutuklu olan yerli lider Feliciano Valencia beraat etti. 2000 Ulusal Barış Ödülü sahibi Valencia, ülkede yerlilere uygulanan baskının sembolü olmuştu.

Yüksek Mahkeme, Valencia’yı 2008 yılında bir askeri kaçırmaktan mahkum ederek 18 yıl hapis cezası veren üst mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, yerli toplulukların kendi topraklarında hüküm sürme hakkının olduğunu söyledi.

Valencia ilk olarak 2010’da tutuklanmış ve bir askeri kaçırmaktan yargılanmıştı. İfadesinde askerin sivil giyimli olarak istihbarat amacıyla aralarına karıştığını, askeri yakaladıktan sonra ise 20 topluluk tarafından mahkum ettiklerini, dolayısıyla sorumluluğun kolektif olduğunu söyledi ve uyguladıkları yerli adaletinin anayasa tarafından koruma altına alınmış hakları olduğunu söylese de ceza almaktan kurtulamamıştı. Fakat İçişleri bakanlığının itirazı üzerine mahkeme cezayı iptal etmişti.

Ancak 2015’te Valencia aynı iddiayla tekrar tutuklanarak18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kolombiya Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre yerli adaleti, yerlilerin bağımsızlığı ve yerli toprakları söz konusuysa çok çeşitli koşullarda uygulanabilir. (DHA)