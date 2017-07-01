T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kolombiya’da barış ödüllü yerli lider beraat etti

Yüksek Mahkeme, 18 yıl hapis cezası veren üst mahkemenin kararını bozdu

01 Temmuz 2017 15:31

Kolombiya'da 2015’ten beri tutuklu olan yerli lider Feliciano Valencia beraat etti. 2000 Ulusal Barış Ödülü sahibi Valencia, ülkede yerlilere uygulanan baskının sembolü olmuştu. 

Yüksek Mahkeme, Valencia’yı 2008 yılında bir askeri kaçırmaktan mahkum ederek 18 yıl hapis cezası veren üst mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, yerli toplulukların kendi topraklarında hüküm sürme hakkının olduğunu söyledi.

Valencia ilk olarak 2010’da tutuklanmış ve bir askeri kaçırmaktan yargılanmıştı. İfadesinde askerin sivil giyimli olarak istihbarat amacıyla aralarına karıştığını, askeri yakaladıktan sonra ise 20 topluluk tarafından mahkum ettiklerini, dolayısıyla sorumluluğun kolektif olduğunu söyledi ve uyguladıkları yerli adaletinin anayasa tarafından koruma altına alınmış hakları olduğunu söylese de ceza almaktan kurtulamamıştı. Fakat İçişleri bakanlığının itirazı üzerine mahkeme cezayı iptal etmişti. 

Ancak 2015’te Valencia aynı iddiayla tekrar tutuklanarak18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kolombiya Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre yerli adaleti, yerlilerin bağımsızlığı ve yerli toprakları söz konusuysa çok çeşitli koşullarda uygulanabilir. (DHA)

ETİKETLER

KolombiyaBarışÖdülYerliLiderFARCELNMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24