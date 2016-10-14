T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya’da ateşkes uzadı

Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile ateşkesi yıl sonuna kadar uzattı. FARC'ın anlaşmada değişiklik yapılmasını kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

14 Ekim 2016 13:15

Kolombiya'da barış süreci için çabalar sürüyor. Kolombiya hükümeti son olarak Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile ateşkesi yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "31 Aralık son ültimatom değil ancak barış anlaşması konusundaki yeni müzakereler ivedilikle ilerlemeli” ifadelerini kullandı.

Santos, "Zaman, barış ve yaşamın aleyhine işliyor" dedi.

FARC'ın siyasete katılmasına itiraz

Hükümet ve FARC, yıllardır devam eden ve 220 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmaların sonlandırılması için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmanın karşıtları, FARC'ın siyasi yaşama katılması ve FARC üyelerine çok hafif cezalar verilmesi planlarını eleştiriyor.

Taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor. Hükümet yetkilileri ile FARC temsilcileri Küba'nın başkenti Havana'da yeni görüşmeler için bir araya geldi. Ancak gerilla temsilcilerinin anlaşmanın en can alıcı noktalarında değişiklik yapılmasını kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.

Kolombiya'da barış anlaşması konusunda yapılan referandumda, halkın yüzde 50,21’i "hayır” demişti.

"Barış” gösterileri

Barış sürecinin tehlikeye girmesini istemeyen binlerce barış yanlısı gösterici perşembe günü Kolombiya sokaklarında bir kez daha barış çağrısı yaptı.

Bu hafta içinde ikinci kez düzenlenen protesto gösterisinde, çiftçi, öğrenci ve yerli aktivistlerden oluşan barış yanlıları barış sürecine bağlı kalınmasını talep etti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KolombiyaKolombiya Devrimci Silahlı GüçleriDevlet Başkanı Juan Manuel SantosAralıkFARCKübaHavanaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BS/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24