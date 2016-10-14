Kolombiya’da ateşkes uzadı

Kolombiya'da barış süreci için çabalar sürüyor. Kolombiya hükümeti son olarak Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile ateşkesi yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "31 Aralık son ültimatom değil ancak barış anlaşması konusundaki yeni müzakereler ivedilikle ilerlemeli” ifadelerini kullandı.

Santos, "Zaman, barış ve yaşamın aleyhine işliyor" dedi.

FARC'ın siyasete katılmasına itiraz

Hükümet ve FARC, yıllardır devam eden ve 220 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmaların sonlandırılması için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmanın karşıtları, FARC'ın siyasi yaşama katılması ve FARC üyelerine çok hafif cezalar verilmesi planlarını eleştiriyor.

Taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor. Hükümet yetkilileri ile FARC temsilcileri Küba'nın başkenti Havana'da yeni görüşmeler için bir araya geldi. Ancak gerilla temsilcilerinin anlaşmanın en can alıcı noktalarında değişiklik yapılmasını kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.

Kolombiya'da barış anlaşması konusunda yapılan referandumda, halkın yüzde 50,21’i "hayır” demişti.

"Barış” gösterileri

Barış sürecinin tehlikeye girmesini istemeyen binlerce barış yanlısı gösterici perşembe günü Kolombiya sokaklarında bir kez daha barış çağrısı yaptı.

Bu hafta içinde ikinci kez düzenlenen protesto gösterisinde, çiftçi, öğrenci ve yerli aktivistlerden oluşan barış yanlıları barış sürecine bağlı kalınmasını talep etti.

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dpa/DW, BS/GA