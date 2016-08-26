Kolombiya'da ateşkes ilan edildi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Sontos, Farc gerillası ile

hükümet arasındaki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından

ateşkes ilan etti. Santos, “Anlaşma sağlanmış olması dolayısıyla

silahların susmasını tebliğ ettim”, dedi. Bir radyo haberine

göre ateşkes Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Solcu asi örgütü Farc bir yıl önce tek taraflı ateşkes ilan

etmiş, haziran ayında da taraflar kapsamlı ateşkes ve gerillanın

silah bırakması için anlaşmaya varmışlardı.

Ancak kısmi

mutabakatların yürürlüğe girmesi için bütün müzakere maddeleri

üzerinde uzlaşmaya varılması gerektiğinden, Devlet Başkanı

Santos şimdiye kadar ateşkes ilan etmeye yanaşmamıştı.

Referandum sonucu açık

Küba'nın başkenti Havana'daki barış görüşmeleri üç buçuk yıl

sürdü. Anlaşma eylül sonunda imzalandıktan sonra 2 Ekim'deki

referandumun ardından yürürlüğe girecek. Farc barış anlaşmasının

yürürlüğe girmesinden önce üyelerinin görüşünü alacak.

Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin liderliğindeki

muhafazakâr

Kolombiya muhalefeti ‘teröristlere taviz verildiği' gerekçesiyle

barış anlaşmasına karşı çıktı. 2 Ekim'deki halkoylamasının nasıl

sonuçlanacağı tahmin edilemiyor.

Kolombiya'daki gerilla grupları, ordu ve aşırı sağcı silahlı

gruplar arasındaki çatışmalar 1960'lı yıllarda toprak

anlaşmazlığı ve adaletsizlik yüzünden patlak vermiş ve 50 yılda

yüzde 80'i sivil olmak üzere 340 bin kişi öldürülmüştü. Silahlı

çatışmalar yüzünden 7 milyon Kolombiyalı topraklarını terk etmek

zorunda kalmıştı. Kolombiya'daki ikinci gerilla örgütü

ELN ile

hükümet arasında sondaj niteliğinde görüşmeler yapılıyor.