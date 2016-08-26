Kolombiya'da ateşkes ilan edildi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Sontos, Farc gerillası ile
hükümet arasındaki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından
ateşkes ilan etti. Santos, “Anlaşma sağlanmış olması dolayısıyla
silahların susmasını tebliğ ettim”, dedi. Bir radyo haberine
göre ateşkes Pazartesi günü yürürlüğe girecek.
Solcu asi örgütü Farc bir yıl önce tek taraflı ateşkes ilan
etmiş, haziran ayında da taraflar kapsamlı ateşkes ve gerillanın
silah bırakması için anlaşmaya varmışlardı.
Ancak kısmi
mutabakatların yürürlüğe girmesi için bütün müzakere maddeleri
üzerinde uzlaşmaya varılması gerektiğinden, Devlet Başkanı
Santos şimdiye kadar ateşkes ilan etmeye yanaşmamıştı.
Referandum sonucu açık
Küba'nın başkenti Havana'daki barış görüşmeleri üç buçuk yıl
sürdü. Anlaşma eylül sonunda imzalandıktan sonra 2 Ekim'deki
referandumun ardından yürürlüğe girecek. Farc barış anlaşmasının
yürürlüğe girmesinden önce üyelerinin görüşünü alacak.
Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin liderliğindeki
muhafazakâr
Kolombiya muhalefeti ‘teröristlere taviz verildiği' gerekçesiyle
barış anlaşmasına karşı çıktı. 2 Ekim'deki halkoylamasının nasıl
sonuçlanacağı tahmin edilemiyor.
Kolombiya'daki gerilla grupları, ordu ve aşırı sağcı silahlı
gruplar arasındaki çatışmalar 1960'lı yıllarda toprak
anlaşmazlığı ve adaletsizlik yüzünden patlak vermiş ve 50 yılda
yüzde 80'i sivil olmak üzere 340 bin kişi öldürülmüştü. Silahlı
çatışmalar yüzünden 7 milyon Kolombiyalı topraklarını terk etmek
zorunda kalmıştı. Kolombiya'daki ikinci gerilla örgütü
ELN ile
hükümet arasında sondaj niteliğinde görüşmeler yapılıyor.