Kolombiya'da ateşkes ay sonuna kadar uzatıldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ile imzalanan barış anlaşmasının referandumda az farkla reddedilmesinin ardından, ateşkesin ay sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı.

31 Ekim'den sonra sürecin nasıl ilerleyeceği ve ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsiz.

Santos ayrıca müzakere heyetini, FARC ile görüşmelere devam etmeleri için Küba'nın başkenti Havana'ya gönderdi.

'Timoşenko' lakabıyla bilinen FARC lideri Timoleon Jimenez ise Santos'un açıklamasının ardından Twitter'dan "Sonra ne olacak, savaş devam mı edecek?" yazdı.

Kolombiya'da tarihi ateşkes anlaşmasını reddeden muhalefet de dahil olmak üzere, tüm taraflar barış istediğini söylüyor.

Ancak Referandumda "Hayır" kampanyasının başını çeken eski cumhurbaşkanı ve senatör Alvaro Uribe, 'FARC gerillalarına çok yumuşak davranıldığını' savunduğu anlaşmanın içeriğinin değiştirilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Santos'un bugün Uribe ile görüşmesi bekleniyor.

Hükümet anlaşmayı reddeden muhalifler ile müzakereler için de ayrı bir heyet oluşturdu.

Uribe FARC liderlerinin affedilmesine ve FARC gerillalarına Kongre'de sandalye garanti edilmesine karşı çıkıyor.

FARC anlaşmanın onaylanması halinde siyasi parti kurup 6 ay içinde sivil siyasi sürece katılmayı planlıyordu.

Bogota yönetimi ile örgüt geçen hafta 52 yıllık iç savaşa son verecek olan barış anlaşmasını imzalamıştı.

Ancak Pazar günü yapılan referandumda yüzde 50,24 oyla ve yaklaşık 54 bin oy farkla anlaşma reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, FARC üyelerine kapsamlı bir affı içeriyor.

Sadece katliam, işkence ve tecavüz gibi suçları işleyenler bundan muaf tutuluyor.

Ancak plan, bu suçlarını itiraf eden FARC üyelerinin de cezalarının düşürülmesini içeriyor.

Katılım oranının yüzde 38'de kaldığı referandum sonrası, hem hükümet hem de FARC, barış anlaşmasını güvence altına almaya kararlı olduklarını açıklamıştı.