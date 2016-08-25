Kolombiya'da 52 yıllık savaşı bitiren anlaşma imzalandı

Kolombiya hükümeti ile FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) arasında 50 yıldan uzun süredir devam eden savaşı bitiren barış anlaşması imzalandı.

Anlaşma Kasım 2012'den bu yana barış görüşmelerinin sürdüğü Küba'nın başkenti Havana'da imzalandı.

Anlaşmaya, Kolombiya hükümetinin baş müzakerecisi Humberto de la Calle ve FARC'ın baş müzakerecisi Ivan Marquez imza attı.

Ortak açıklamada "Nihai, tam ve koşulsuz barış üzerinde anlaştık" denildi.

Taraflar barışın kalıcı ve istikrarlı olması konusunda birlikte çalışma sözü de verdi.

De la Calle "Savaş sona erdi ve yeni bir dönem başladı. Bu anlaşma daha kapsayıcı bir toplumun kapısını açtı" dedi.

Anlaşma uyarınca FARC silahlı mücadelesine son verip siyasi sürece katılacak.

FARC müzakerecilerinden Rodrigo Granda, anlaşmanın ardından Twitter'dan yayınladığı mesajda "Müzakereler yoluyla barışa ulaşıldığında kazanan ya da kaybeden olmaz. Kolombiya kazandı, ölüm kaybetti" yazdı.

Kolombiya hükümeti, Haziran ayında yaptığı açıklamayla FARC ile aralarında kalıcı ateşkes sağlandığını ve nihai anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını belirtmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış anlaşmasının 2 Ekim'de referanduma sunulacağını açıkladı. Santos halka sesleniş konşmasında "Bu, tarihimizdeki en önemli oylama olacak" dedi.

Kolombiya hükümeti ateşkes sağlanmasının ardından, halka söz hakkı vermek için barış anlaşmasını referanduma götürmek istediğini belirtmişti.

Ülkenin eski devlet başkanı Alvaro Uribe, anlaşmanın reddedilmesi için kampanya yapıyor.

FARC geçen yıl tek taraflı bir ateşkes ilan etmiş ve bunun ardından ülkedeki şiddet olaylarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı.

Ateşkesi takiben ordu örgüt kamplarını hedef aldığı hava saldırılarına son vermiş ve güvenlik güçlerinin saldırıları da yavaşlamıştı.

Marksist-Leninist gerilla örgütü FARC, Kolombiya hükümetiyle savaşına 1964'te başlamıştı.

Latin Amerika'nın en uzun süren silahlı çatışmasında, 220 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Diğer gerilla grupları ve sağcı paramilislerin de dahil olduğu savaşta, yaklaşık 5 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

FARC gerillalarının sayısı yaklaşık 7 bin.