-KOLOMBİYA'DA 4 TON MARİHUANA ELE GEÇİRİLDİ CALİ (A.A) - 05.01.2011 - Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın güneybatısında yer alan Cali kenti yakınlarında 4 ton marihuana ele geçirildiği bildirildi. Cali polis şefi general Angel Bojaca yaptığı açıklamada, değeri yaklaşık 4 milyon dolar olan bir kamyonda ele geçirilen uyuşturucunun Venezuela'ya götürülmesinin planlandığını belirtti. Angel Bojaca, yapılan analizlerin, ele geçirilen marihuananın, Cali yakınlarında hidroponik yani durgun su kültürüyle yetiştirildiğini ortaya koyduğunu, bu yüzden de iyi kalitede olduğu söyledi. General Bojaca, Kolombiya'da hidroponik yöntemle yetiştirilen marihuananın bu son iki yıldır çok rağbet gördüğünü ve bu durumun da endişe verici olduğunu kaydetti.