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Dünya

KOLOMBİYA'DA 30 KİŞİ ÇAMUR ALTINDA BOGOTA (A.A)

28 Eylül 2010 11:41

-KOLOMBİYA'DA 30 KİŞİ ÇAMUR ALTINDA  BOGOTA (A.A) - 28.09.2010 - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 30 kişi yola akan çamurun altında kaldı. Yerel yetkililerden John Rendo, AFP'ye yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 bin metreküp çamurun, Kolombiya'nın ikinci önemli kenti Medellin'i ülkenin Pasifik Okyanusu'na bakan sahiline bağlayan, Giraldo kasabasının yakınlarında bulunan yola aktığını belirtti. Rendo, 30 kişinin çamurun altında kaldığını, bu kişilerin hayatlarını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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