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BBC Türkçe

Kolombiya’da 2016’da onlarca solcu ve insan hakları savunucusu öldürüldü

Birleşmiş Milletler, FARC isyancılarının boşalttıkları bölgelere silahlı uyuşturucu çetelerinin geldiğini ve 2016'da onlarca sol siyasi örgüt üyesi ile insan hakları mücadelesinde öne çıkmış kişilerin öldürüldüğünü açıkladı, hükümeti önlem almaya çağırdı.

17 Mart 2017 09:03

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, geçen yıl Kolombiya'da onlarca insan hakları savunucusunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BM, Kolombiya üzerine yayınladığı raporda öldürülenlerin çoğunun sol siyasi örgütlerin üyesi veya insan hakları savunuculuğunda öne çıkmış isimler olduğunu vurgularken hükümeti bu insanları korumaya davet etti.

Rapora göre en tehlikeli yerler yasadışı uyuşturucu üretiminin yapıldığı bölgeler.

BM, eskiden FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) denetiminde bulunan bölgelere de silahlı çetelerin yerleşmeye başladığı uyarısında bulundu.

Kasım 2016'da hükümet ile FARC arasında varılan anlaşma sonucunda FARC isyancıları tamamen silahsızlanacakları geçici bölgelere gönderilmişlerdi.

BM'ye göre şimdi FARC'dan boşalan yerlerde toprakların ve kaynakların paylaşımı için çeşitli silahlı gruplar birbirleriyle çatışmaya başladı.

BM'nin Kolombiya'daki temsilcisi Todd Howland, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı altın madenciliği ile uğraşanların genellikle insan hakları savunucularını tehdit olarak gördüğünü söyledi.

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo ise insan hakları savunucularına yönelik şiddetin barış anlaşmasını baltalayabileceğini belirtti:

"Bu tehditlerle yüzleşmemiz gerekiyor çünkü bu cinayetlerin Kolombiya'da barışı sağlama imkânını ciddi bir şekilde etkilediğini biliyoruz."

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