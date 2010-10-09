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Dünya

KOLOMBİYA'DA 10 TON MARİHUANA BOGOTA (A.A)

09 Ekim 2010 13:01

-KOLOMBİYA'DA 10 TON MARİHUANA  BOGOTA (A.A) - 09.10.2010 - Kolombiya'da polis 10 ton marihuana ele geçirdi. Polisten yapılan yazılı açıklamada, piyasaya değeri 1,5 milyon dolar olan 10 ton marihuananın ele geçirilmesiyle, piyasaya 200 milyon doz marihuananın verilmesinin engellendiği ifade edildi. Uyuşturucunun Meta eyaletindeki bir depoda 60 kiloluk paketler halinde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, uyuşturucunun Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün Cephe 26 adlı kanadına ait olduğu belirtildi. Kolombiya topraklarının yarısına yakın bölümünde faaliyet gösteren FARC'ın yaklaşık 8 bin üyesi bulunuyor.

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