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Spor

Kolombiya, Yunanistan'ı rahat geçti: 3-0

2014 Dünya Kupası C Grubu maçında Kolombiya, Yunanistan'ı Armero, Teofilo Gutierrez ve James Rodriguez'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti

14 Haziran 2014 23:49

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın 3. günü, Kolombiya-Yunanistan maçıyla başladı. 

Kolombiya mücadeleye Ospina, Zapata, Yepes, Sanchez, Armero, Aguilar, Gutierrez, Rodriguez, Cuadrado, Ibarbo, Zuniga kadrosuyla çıkarken, Yunanistan ise Karnezis, Maniatis, Manolas, Samaras, Kone, Salpingidis, Torosidis, Gekas, Sokratis, Cholevas, Katsouranis 11'yle sahada yer aldı.

ABD'li hakem Mark Gegier'ın yönettiği maçta, Kolombiya şu ana kadar oynanan maçlar içindeki en erken golü kaydetti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Cuadrado'nın ceza alanı içine gerdiği topta, Pablo Armero'nun vuruşuyla 1-0 öne geçen Kolombiya, ilk yarı boyunca oyundaki üstünlüğünü sürdürdü.

28. dakikada, sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Torosidis'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı ve ilk yarı Kolombiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kolombiya, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Teofilo Gutierrez'in arka direkte yaptığı vuruşla Yunanistan karşısında 2-0 öne geçti.

Maçın 90. dakikasında James Rodriguez'in ceza alanı içinde yaptığı vuruşla Kolombiya 3-0 öne geçti.
 

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol olmazken, C Grubu mücadelesinde Kolombiya, Yunanistan'ı 2-0 yenerek, 2014 Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

 

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