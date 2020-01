Kolombiya ve FARC arasında tarihi anlaşma

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yıllardır süren silahlı çatışmanın azaltılması yönünde tarihi bir anlaşmaya pazar günü Küba'nın başkenti Havana'da vardı. Bu karar, 2012 yılından beri iki taraf arasında devam eden barış görüşmeleri açısından büyük önem teşkil ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Görüşmelerde arabulucu olan Norveçli ve Kübalı diplomatlar yayınladıkları bildiride, “FARC'ın saldırılarını askıya almasına cevaben 20 Temmuz itibariyle ulusal devlet de askeri harekatte bir azaltmaya gidecek” açıklamasında bulundu. FARC 8 Temmuz'da bir aylık tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Görüşmelerde Norveç ve Küba ‘garantör', Venezuela ve Şili ise ‘refakatçi' ülke olarak yer alıyor. Her dört ülke de şiddetin durdurulması için çağrıda bulunmuştu.

1964 yılından beri devam eden iç savaşda solcu gerillalar, sağcı paramiliterler ve uyuşturucu kartelleri 220 bin kişinin yaşamını yitirmesine ve 6 milyona yakın insanın yaşadığı yerden kaçmasına sebep oldu.

Aralık ayından beri FARC gerillalarının tek taraflı ateşkes ilan etmesi nedeniyle ülkede sakinlik hakimdi. Ancak nisan ortasında gerilların 11 askeri pusuya düşürerek öldürmesi çatışmaları yeniden alevlendi. Her iki taraf çatışmaların artması konusunda birbirini suçladı. Mayıs ayında ise FARC ateşkesi yeniden iptal etti. Bu dönemde Kolombiya'nın silahlı kuvvetleri 30 FARC militanını öldürdü. Her ne kadar şu an barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmiş olsa da, halk barış sürecinin başarısından şüpheli.