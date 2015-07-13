Kolombiya ve FARC anlaştı; çatışmalar azaltılacak

Küba'nın başkenti Havana'da 2012 yılının Kasım ayından beri iniş-çıkışlarla süren Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile Kolombiya hükümeti arasındaki görüşmeler yeni bir evreye girdi.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, görüşmelere aracılık eden Kübalı ve Norveçli diplomatlar tarafından okunan hükümet bildirisine göre, Kolombiya hükümeti 20 Temmuz'dan başlayarak FARC'a yönelik operasyonları azaltma süreci başlatacağını ilan etti.

Geçen Çarşamba günü FARC da 20 Temmuz'dan itibaren başlayacak bir aylık tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

FARC'ın baş müzakerecisi Ivan Marquez, hükümetin adımını "Şüphesiz diyalog için güçlü, gelecek vadeden, umutlu bir yeniden başlangıç" olarak değerlendirdi.

Hükümetin baş müzakerecisi Humberto de la Calle de, anlaşmanın çatışmaları bitirme umudunun yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da, anlaşmayı "barış anlaşmasına giden yolda önemli bir adım" olarak selamlarken, orduya, anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda savaşa hazır olmaları uyarısında bulundu.

Kübalı diplomat Rodolfo Benitez, iki tarafın da gecikmeye mahal vermeden nihai bir anlaşmaya varmak için çaba gösterdiğini belirtti.