Kolombiya: Toprak kaymasında ölü sayısı 254'e çıktı

Kolombiya'nın güneybatısındaki Mocoa kentinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 254'e çıktı.

1100 asker ve polis memurunun da katıldığı kurtarma çalışmalarında, yüzlerce kayıp kişiye ulaşılmaya çalışıyor.

Mocoa nehrinin taşması sonucu birçok mahalle, çamur ve taş yığınlarının altında kaldı.

Ordu, Putomaya eyaletinin başkenti olan Mocoa'da en az 400 kişinin yaralandığını, 200 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Kolombiya Kızılhaçı gönüllüleri de ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğunu söylüyor.

Kızılhaç gönüllüleri aile üyelerinin birbirlerini bulmasını sağlamaya çalışıyor.

Bir felaketzede, "Bebeğimizi kaybettik. Hiçbir yerde bulamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bölgede olağanüstü durum ilan etti ve kurtarma çalışmalarını görmek için Mocoa'ya gitti. Santos, "Felaketzedelere yardım için elimizden geleni yapacağız. Acı içindeyim" dedi.

Kolombiya Hava Kuvvetleri, bölgeye yardım malzemeleri, su ve ilaç taşıyor.

Sosyal medyada yayımlanan bazı fotoğraflarda, hava kuvvetlerinin yaralıları helikopterlerle hastanelere taşıdığı görülüyor. Ordunun açıklamasında "Kahramanlarımız olağanüstü hal kalkıncaya kadar felaket bölgesinde kalacak" denildi.

Kolombiya Ulusal Felaket Risk Yönetimi Başkanı, AFP ajansına bölgede bir gecede, 10 günlük yağmur yağdığını söyledi.

Yağmur sonrasında Mocoa nehri ve üç kolu taştı.

Mario Usale adlı bir Mocoalı, "Çok şiddetli bir yağmur fırtınası vardı" dedi.

Kayıp olan kayınpederini aradıklarını söyleyen Usale, "Kayınvalidem de kayıptı ama onu evimizden 2 kilometre ötede sağ olarak bulduk. Yaralı ama bilinci yerinde" diye konuştu.

Mocoa Belediye Başkanı Jose Antonio Castro, yerel medyaya kentin tamamen tecrit olduğunu, elektrik ve içme suyunun olmadığını söyledi.

Kendi evinin de ağır hasar gördüğünü anlatan Castro, çamur yığının çatı seviyesine kadar geldiğini belirtti.

Bölgede son birkaç aydır aralıklarla toprak kaymaları meydana geliyor.

mişti.