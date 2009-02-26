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Dünya

Kolombiya 'telekulak'ı susturdu

Kolombiya Devlet Başkanı Uribe, yargıçları, gazetecileri ve muhalefet liderlerini dinleyen birimin çalışmalarını durdurdu.

26 Şubat 2009 02:00

Kolombiya'da Devlet Başkanı Alvaro Uribe, yüksek mahkeme yargıçları, gazeteciler ve muhalefet liderlerinin gizlice telefonlarını dinleyen birimin çalışmalarını durdurdu.

Uribe, İdari Güvenlik Şubesinin (DAS) yüksek mahkeme yargıçları, ülkenin önemli gazetecileri ve muhalefet liderlerinin telefonlarını gizlice dinlediğinin ve elektronik postalarını izlediğinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, bundan sonra DAS'ın telefon dinlemelerine izin vermeyeceğini, yasal dinleme yetkisini polise verdiğini söyledi.

Kolombiya'da yayımlanan Semana adlı haber dergisi, iç istihbarat görevlileri tarafından, ülkede en azından geçen yılın sonuna kadar geniş kapsamlı telefon ve elektronik posta izlemesi olduğunu yazmıştı.

Haberin ardından basın toplantısı düzenleyen DAS Başkanı Felipe Munoz, Uribe yönetiminin telefonların gizlice dinlenmesi gibi bir politikasının olmadığını, iddiaları araştırması için özel bir birim oluşturduğunu ifade etmişti.

Semana dergisi, adını vermediği 5 DAS yetkilisine dayanarak yaptığı haberde, kurumun en önemli istihbarat kaynağının yasa dışı gizli dinlemeler olduğunu belirtmişti.

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