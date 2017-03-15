Kolombiya, savaş suçları mahkemesinin kurulmasını onayladı

Kolombiya senatosu, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşması kapsamında, savaş suçları için mahkeme kurulmasını onayladı.

Senatonun bugünkü oturumunda gündeme alınan savaş suçluları özel mahkemesinin kurulma kararı, ikiye karşı 61 oyla kabul edildi.

Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, kararı, barışın ülkede yerleşmesi için "en büyük adım" olarak niteledi.

Savaş suçları mahkemesinin kurulması, FARC ile Kolombiya hükümeti arasında imzalanan barış anlaşmasının en tartışmalı konularındandı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması, halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından, 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.