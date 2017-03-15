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Dünya

Kolombiya, savaş suçları mahkemesinin kurulmasını onayladı

Savaş suçları mahkemesinin kurulması, FARC ile Kolombiya hükümeti arasında imzalanan barış anlaşmasının en tartışmalı konularındandı

15 Mart 2017 01:53

Kolombiya senatosu, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşması kapsamında, savaş suçları için mahkeme kurulmasını onayladı.

Senatonun bugünkü oturumunda gündeme alınan savaş suçluları özel  mahkemesinin kurulma kararı, ikiye karşı 61 oyla kabul edildi.

Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Juan  Manuel Santos, kararı, barışın ülkede yerleşmesi için "en büyük adım" olarak  niteledi.

Savaş suçları mahkemesinin kurulması, FARC ile Kolombiya hükümeti  arasında imzalanan barış anlaşmasının en tartışmalı konularındandı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk  barış anlaşması, halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının  sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun  görüşmelerin ardından, 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım  2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono  tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6  milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

 

 

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