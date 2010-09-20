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Dünya

KOLOMBİYA ORDUSUNDAN FARC OPERASYONU BOGOTA (A.A)

20 Eylül 2010 01:13

-KOLOMBİYA ORDUSUNDAN FARC OPERASYONU BOGOTA (A.A) - 19.09.2010 - Kolombiya ordusunun Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) kampına düzenlediği operasyonda, 22 gerillanın öldürüldüğü bildirildi. Kolombiya Savunma Bakanı Rodrigo Rivera, Putumayo bölgesinde düzenlenen operasyonda, FARC'ın 48. cephesine ağır hasar verildiğini belirtti. Rivera, operasyonun devam ettiğini söyledi. Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da geçen ay yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, güvenlik konusunda, selefinin sert çizgisini sürdürmeyi taahhüt etmişti.

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