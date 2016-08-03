Kolombiya kokain laboratuvarlarını vurdu

Kolombiya'da güvenlik güçleri, büyük bir operasyon düzenleyerek ülkenin güneydoğusundaki ormanlık bölgede bulunan 104 kokain labarotuvarını yok etti.

Yetkililer operasyonun koka bitkisini yetiştiren yoksul çiftçiler yerine, üreticileri ve kaçakçıları hedef alan yeni stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.

Operasyonlar FARC gerillalarının faal olduğu bölgelerde gerçekleştirildi. FARC liderleri uyuşturucu ticaretine karıştıkları suçlamalarını reddediyor.

Polis, yok edilen laboratuvarlarda yılda 100 ton civarında kokain üretilebileceğini söyledi.

Kolombiya Uyuşturucuyla Mücadele Polisi Direktörü Jose Angel Mendoza Reuters'a yaptığı açıklamada "Bu uyuşturucu kaçakçılarının finans kaynaklarına yapısal bir darbe" dedi.

Kolombiya'daki kokain ticaretini yöneten gruplar, koka yetiştiricilerinden vergi alıyor, üretim laboratuvarları işletiyor ve uyuşturucuyu Meksikalı kartellerle ortaklık kurarak ülke dışına çıkartıyor.