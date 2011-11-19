Kolombiya ile vizeler kaldırıldı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye ile Kolombiya arasında uygulanan vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kolombiya ile olan ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, bu çerçevede Türkiye ile Kolombiya arasında uygulanan vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.



Gül ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Gül, Santos'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Santos'un ziyareti tarihi nitelikte bir ziyarettir ve Kolombiya'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyarettir" dedi. Bu çerçevede Santos'un ziyarete büyük önem verdiklerini ifade eden Gül, "Bu ziyaret iki ülke arasında yeni bir sayfanın açılmasına önderlik etmektedir" diye konuştu.

"Vizeleri kaldırmaya karar verdik"



Kolombiya'ya büyük önem verdiklerini belirten Gül, Türkiye'de 2006 yılında 'Latin Amerika ve Karayip' açılımı gerçekleştirildiğini, o yılın 'Latin Amerika Yılı' ilan edildiğini hatırlattı. İki ülke arasında üst seviyede yapılan ziyaretlerin de ilişkileri taçlandırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, geçen sene Türk büyükelçiliğinin Kolombiya'da açıldığını, bugün de Kolombiya büyükelçiliğinin Ankara'da açılacağını kaydetti. Gerçekleştirilen görüşmelerde ilişkilerin her alanda geliştirilmesine karar verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Gül, bu çerçevede, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasına karar verdiklerini açıkladı. Gül, "Bu ziyaret ilişkilerin daha da gelişmesi ve ivme kazanması için tarihi bir fırsat olmuştur" dedi.

"Türkiye bizim için önemli bir ülke"



Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos ise, konuşmasının başında Van depremi dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum" dedi. "Görüşmelerimiz çok verimli geçti" diyen Santos, Cumhurbaşkanı Gül ile New York'ta tanıştığını ve orada ele aldıkları konuları bugün derinleştirebildiklerini söyledi. Bugün Ankara'da ülkesinin büyükelçiliğinin açılışının yapılacağını hatırlatan Santos, "Bu bizim için büyük bir adımdır. Ticaret müsteşarlığımızın da İstanbul'da açılması, pasifik dediğimiz ülkelerin uluslar arası pazarlara açılımının bir parçadır" diye konuştu. Konuk cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ülkesi için önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, her iki ülkenin de ekonomik geleceği olan ülkeler olduğunu vurguladı. Santos, şunları kaydetti:



"Bizim ülkelerimiz en doğru yolda ilerlemektedir. Ticari alışverişi geliştirmek için yaptıklarımız bize ekonomide daha fazla ivme kazandıracaktır. Şu anda birçok ülkeyi kasıp kavuran kasırgadan da koruyacaktır." Savunma sanayinin yanında altyapıda da işbirliği yapılabileceğini ifade eden Santos, "Özellikle konutla ilgili Türkiye'nin deneyimi bizim için çok güzel bir örnek olabilir. Biz konut yapılabilmesini ekonomimizin önemli bir parçası olarak belirledik" şeklinde konuştu.

"Vizeleri kaldırmak önemli bir adım"



Santos, Atatürk'ün söylediği gibi kültürün her toplum ve ilişki için çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Kültürlerimizi geliştirmemiz ve işbirliği yapmamız bizi birbirimize daha fazla yakınlaştıracak ve ilişkilerimizi güçlendirecektir" dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos, bugün büyük bir adım daha attıklarını belirterek, "Güven ve dostluk anlaşması yaptık ve Sayın Gül ile vizeleri kaldırma kararı aldık. Benim için bu çok önemli bir adım. Sembolik ama önemli bir adım. Birbirimize olan bir güvenin göstergesidir" diye konuştu.



Santos, Gül'ü ülkesine de, "Sizi vizesiz olarak yakın bir zamanda Kolombiya'ya davet ediyorum" sözleriyle davet etti. Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında, 'İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Hava Ulaştırma Anlaşması' imzalandı.



