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Dünya

Kolombiya Hocalı'yı soykırım olarak kabul etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kolombiya Senatosu'nun 1992'de Hocalı'da yaşananları "soykırım" olarak kabul ettiğini açıkladı

24 Nisan 2012 14:42

Latin Amerika ülkelerinden Meksika'nın ardından, Kolombiya senatosu da, 1992'de Hocalı'da yaşananları "soykırım" olarak kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elman Abdullayev, Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kolombiya Senatosu'nun 1992'de Hocalı'da yaşananları "soykırım" olarak kabul ettiğini açıkladı. Karardan memnuniyet duyduklarını belirten Abdullayev, "Alınan kararda Yukarı Karabağ ve etrafındaki yedi bölgenin, Ermenistan güçleri tarafından işgal edildiği ve bu işgalin halen sürdüğü belirtilmektedir" dedi.


'Karar Azerbaycan'ın başarısı'


Kolombiya senatosunun Ermenistan'ın Yukarı Karabağı'ı işgal etmesi sonrasında bir milyondan fazla insanın mülteci konumuna düştüğünü vurguladığını da belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Elman Abdullayev, "Bu kararla Kolombiya, Meksika'nın ardından Hocalı'da yaşananları soykırım olarak tanıyan ikinci ülke oldu. Söz konusu karar, Azerbaycan diplomasisinin başarısıdır" şeklinde konuştu.


Hocalı'da 613 kişi katledildi


Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte 1988'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında patlak veren savaş, 1992-1993 yıllarında doruk noktasına ulaştı. Uluslararası hukuku çiğneyerek, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan güçleri, Hocalı'da sivilleri katletti. 25-26 Şubat'ta şehre giren Ermeniler ve Ruslara ait 366. motorize piyade alayı, hiçbir ayırım yapmadan, 106'sı kadın, 63'ü çocuk 70'ten fazla yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycanlıyı öldürdü. Saldırılar nedeniyle binlerce kişi, yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

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