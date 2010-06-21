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Dünya

Kolombiya devlet başkanını seçti

Kolombiya'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu eski Savunma Bakanı Juan-Manuel Santos kazandı.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Resmi sonuçlara göre Sosyal Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Juan-Manuel Santos (58), oyların yüzde 69'unu alarak yeni devlet başkanı oldu. Katılımın yüzde 44 olduğu seçimde Santos'un rakibi, Yeşil Parti'nin adayı ve eski Bogota Belediye Başkanı Antanas Mockus (58) ise oyların yüzde 27,5'ini aldı. Juan-Manuel Santos, dış ticaret, hazine ve savunma bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. 2002'den bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Alvaro Uribe, anayasa gereği arka arkaya üçüncü kez aday olamayacağı için Santos'a açık destek veriyordu.


Uribe'nin yerini 7 Ağustos'ta alacak Santos, Kolombiya ordusu 2008'de Kolombiya Silahlı Devrim Kuvvetleri (FARC) gerillalarına karşı operasyona giriştiğinde savunma bakanı koltuğunda oturuyordu. Operasyonda, FARC'ın iki numaralı ismi Raul Eyes öldürülmüş, 6 yıllık esaretten sonra siyasetçi Ingrid Betancourt 14 rehineyle serbest kalmıştı. Mayısta yapılan seçimin ilk turunda FARC'ın düzenlediği saldırılarda 4 kişinin öldürülmesi dünkü seçimde polise yoğun güvenlik önlemleri aldırtmıştı. Ancak yaklaşık 400 bin asker ve polisin görev yaptığı seçim sırasında düzenlenen saldırılarda 11 kişi öldürüldü. Seçim kampanyalarında Santos sert güvenlik önlemlerini devam ettirme ve FARC'ı bitirme, Mockus ise faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve yolsuzlukları sona erdirme sözü vermişti.


Resmi sonucun açıklanmasının ardından Uribe, Mockus ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Santos'u kutladı. Santos da başkent Bogota'da binlerce destekçisine seslendiği konuşmasında, şiddetli yağış ve Dünya Kupası'na rağmen kendisine oy veren 9 milyon kişiye teşekkür etti. Kolombiya'da bir adayın ilk kez bu kadar çok oy aldığını belirten Santos, Uribe'nin ''Kolombiya'nın en iyilerinden biri olduğunu'' da söyledi.

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