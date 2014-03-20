T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya Devlet Başkanı miting sırasında altını ıslatıı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, miting konuşması sırasında altını ıslattı

20 Mart 2014 19:21

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde tekrar devlet başkanı seçilmek için miting düzenleyen Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, konuşması sırasında altını ıslattı. Büyük bir platformun üstünde seçmenlere seslenen ve hararetli şekilde konuşan Santos'un konuşması sırasında bir süreden sonra altını ıslatmaya başladı. Çevresindeki yardımcıları da dahil hiç kimse durumu fark etmedi. Santos ise duruma aldırış etmeden konuşmasına devam etti. Olay sonrası ülke basınının gündemine oturan Santos'un başına gelen durumun kariyerini ne şekilde etkileyeceği ise bilinmiyor.

London School of Economic ve Harvard mezunu olan Santos, 2010 yılında devlet başkanı seçilmişti.

ETİKETLER

kolombiya devlet başkanıJuan Manuel Santosaltına kaçırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24