Kolombiya Devlet Başkanı miting sırasında altını ıslatıı

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde tekrar devlet başkanı seçilmek için miting düzenleyen Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, konuşması sırasında altını ıslattı. Büyük bir platformun üstünde seçmenlere seslenen ve hararetli şekilde konuşan Santos'un konuşması sırasında bir süreden sonra altını ıslatmaya başladı. Çevresindeki yardımcıları da dahil hiç kimse durumu fark etmedi. Santos ise duruma aldırış etmeden konuşmasına devam etti. Olay sonrası ülke basınının gündemine oturan Santos'un başına gelen durumun kariyerini ne şekilde etkileyeceği ise bilinmiyor.

London School of Economic ve Harvard mezunu olan Santos, 2010 yılında devlet başkanı seçilmişti.