Kolombiya’daki silahlı ELN örgütü, Koronavirüs sebebiyle ateşkes ilan etti

Güney Amerika'daki Kolombiya'da sol görüşlü silahlı grup Ulusal Özgürlük Ordusu (ELN) 1 Nisan'dan başlayarak bir aylığına tek taraflı ateşkes ilan etti.

Silahlı örgüt, Koronavirüs salgını sırasında attıkları bu adımın “insani bir iyi niyet göstergesi" olduğunu söyledi.

Ülkede 700'den fazla kişide Koronavirüs tespit edildi ve bugüne kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

ELN, daha önce durdurulan hükümetle barış görüşmelerine de yeniden başlayabileceklerinin mesajını verdi:

“Koronavirüs yıkımının acısını yaşayan Kolombiya halkına insani bir iyi niyet göstergesi olarak 1-30 Nisan arasında bir aylık tek taraflı ateşkes ilan ediyoruz. Başkan Ivan Duque hükümetinin temsilcileriyle ateşkesin süresinin uzatılmasını konuşmayı talep ediyoruz."

Örgüt, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Mart'ta yaptığı “küresel ateşkes" çağrısından etkilenerek bu duyuruyu yaptığını belirtti.

ELN, Kolombiya devletine karşı 50 yıldan uzun süredir savaşıyor. 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) göre çok daha küçük bir grup.