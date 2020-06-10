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Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya'da Türkiye'ye gönderilecek 265 milyon dolar değerinde kokain ele geçirildi

Ele geçirilen kokainin miktarının 5 ton olduğu aktarıldı

10 Haziran 2020 17:42

Kolombiya'da polis, ülkenin güneybatısındaki Buenaventura limanında yaklaşık 5 ton kokain ele geçirdi. Özel eğitimli köpeklerce bulunan kokain, toz kauçuk taşıyan iki konteynerin içinden çıktı.

Kolombiya narkotik polisinin direktörü Jorge Luis Ramirez Aragon, söz konusu konteynerlerin Türkiye'ye götürülmesinin planlandığını belirtti.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Twitter hesabından paylaştığı mesajda narkotik polisini tebrik etti. Trujillo, "son varış yeri" Türkiye olan 4,9 ton kokainin yaklaşık 265 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Bunun, Kolombiya polisinin koronavirüs pandemisi döneminde ele geçirdiği en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.

Pandemi de durduramadı

ABD'nin resmi verileri, 2019 yılında Kolombiya'da 212 bin hektarlık alana, kokainin üretildiği koka bitkisinin ekili olduğunu ortaya koyuyor. 2018'de bu alanlar, 208 bin hektarlık toprağı kapsıyordu.

Kolombiya'da güvenlik güçleri, 2020'nin ilk beş ayında yaklaşık 180 ton kokain ele geçirdi. Bu, geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen meblağa göre yüzde 8 oranında artışa işaret ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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