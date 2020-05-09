Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hastane ürünlerindeki stok sıkıntısı, üreticileri yeni fikirler bulmaya itti. Kolombiya'da ölüm ile yaşamı aynı noktada birleştiren bir yatak geliştirildi. Komşu ülke Ekvador'daki tabut bulma sorunundan esinlenen bir firma, hem hastane yatağı hem de hastanın hayatını kaybetmesi durumunda tabuta dönüşebilen karton bir yatak üretti.

Euronews'in haberine göre, Ekvador'un Guayaquil sahil kentinde, Covid-19 vaka sayısı ile birlikte tabut bulamadıkları veya satın alamadıkları için ölen yakınlarını toprağa veremeyenlerin sayısı da artmıştı. Cenazelerin çoğu karton kutularda saklanmıştı.

Ürünü geliştiren ABC Displays firmasının yöneticisi Rodolfo Gomez, Amazonas eyaletine 10 tabut-yatak bağışlayacaklarını duyurdu.

150 kilogram ağırlık kapasitesindeki yatakların fiyatının 85 dolar olması öngörülüyor. Şu an için henüz bir sipariş yokken, ürünün sağlık piyasasında rağbet görüp görmeyeceği de belirsiz.

Kolombiya'da bugüne kadar 9 bin 500 Covid-19 vakası tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 420'nin üzerinde.