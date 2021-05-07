Kolombiya'da protestolar ikinci haftasında: Eylemlerde şu ana kadar en az 37 kişi hayatını kaybetti

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Kolombiya'da güvenlik güçlerinin Koronavirüs pandemisinin büyüttüğü yoksulluk ve eşitsizliği protesto edenlere aşırı güç uyguladığı eylemler ikinci haftasına girdi.

Polis şiddetini kayıt altına alan yerel bir sivil toplum kuruluşu olan Temblores, eylemlerin başladığı 28 Nisan tarihinden bu yana 37 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Verilere göre aynı tarihten bu yana 89 kişi de "kayboldu".

Çarşamba günü yine polis ve protestocular arasında başkent Bogota'da ve diğer büyük şehirlerde çatışmalar yaşandı. Zırhlı polislerin protestoculara karşı ses bombası, biber gazı ve tazyikli su kullandığı belirtildi.

Protestolar ilk olarak halkın büyük çoğunluğunun desteklemediği bir vergi reformuna karşı başlamıştı, ancak eylemler daha sonra genel olarak yoksulluğu ve insan hakkı ihlallerini de kapsayacak şekilde büyüdü.

Ivan Duque, henüz polis şiddetiyle ilgili bir açıklama yapmadı.