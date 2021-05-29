Kolombiya'da hükûmet karşıtı protestolar birinci ayını doldururken 4 kişi daha öldürüldü

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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar birinci ayını doldururken ülkenin dört bir yanında on binlerce vatandaş yine sokaklara döküldü. Cuma günü eylemler sırasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Protestoların merkezlerinden biri haline gelen Cali kentinde belediye başkanı 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yerel basın Cali ve Candelaria kasabası arasındaki yolda dördüncü bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin birçok yerindeki eylemler barışçıl geçse de Reuters, Bogota yakınlarındaki Madrid bölgesinde polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Cali Belediye Başkanı Ospina, "Grev çağrısı yapanlarla ulusal hükümet ve tüm toplum arasında diyalog olması gerekiyor. Diyalog olmazsa şiddet devam edecek ve maalesef daha fazla insan ölebilir" dedi.

Cali'de iki kişinin başsavcı inceleme ekibinden bir ajanın protestoculara ateş açması sonucu öldüğü belirtildi.

Kolombiya'da eylemler 4 haftadır devam ediyor. Ülke genelindeki protestolar 28 Nisan'da hükümetin vergi ve sağlık reformlarını durdurması talebiyle başlamıştı. Reformların ay başında kaldırılmasının ardından protestocular asgari maaş belirlenmesi, gençlere verilen fırsatların arttırılması ve polis şiddetinin sonlandırılması için sokağa çıkmaya devam etti.

Hükümete göre eylemlerin başından bu yana 17 sivil hayatını kaybetti. İnsan hakları grupları ise bu sayının daha fazla olduğunu savunuyor. Eylemlerde ayrıca iki polis memuru hayatını kaybetti.