Kolombiya'da hamileliğin ilk 24 haftasında kürtaj yasallaştı

Kolombiya'da Anayasa Mahkemesi, hamileliğin ilk 24 haftasında kürtajın yasal olduğuna karar verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Amerika'da Meksika ve Arjantin'de kürtaj yasalarının hafiflemesinin ardından Kolombiya'dan da bir adım geldi.

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, beşe dört oyla, ilk 24 hafta kürtajı yasa dışı olmaktan çıkaran kararı verdi.

Kolombiya'da bundan önce kürtaja yanızca hamile annenin hayatını tehdit eden bir durumda ya da tecavüz, ensest gibi durumlarda izin veriliyordu.

Uluslararası Af Örgütü'nden Erika Guevara-Rosas "Bu kararı, Kolombiya'da haklarının tanınması için yıllardır mücadele veren kadın hareketinin tarihi bir zaferi olarak kutluyoruz. Kolombiya yetkilileri artık onları cezalandırmak yerine, bedenleri ve hayat planları üzerindeki otonomilerini tanımak zorunda olacak" dedi.

Kolombiya'daki kararın ardından Anayasa Mahkemesi önünde kutlamalar gerçekleşti.