Kolombiya, 'çözüm' sonrasına hazırlanıyor



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, önümüzdeki hafta Almanya, İspanya, Belçika, Portekiz, Fransa ve İngiltere'de temaslarda bulunacak. Santos, barış döneminde devreye girecek bir fonun kuruluşu için Avrupa'dan mali destek talebinde bulunacağını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtlayan Santos, FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) isimli gerilla örgütüyle yaşanan silahlı çatışmanın "dünyanın en eski ihtilaflardan biri olduğunu" söyledi. Santos, "Barış müzakerelerinden sonuç alınırsa, bunun Kolombiya sınırları ötesinde etkisi olacaktır. Çözümden sonra eski örgüt militanlarını toplumsal hayata kazandıracak ekonomik yatırımların hayata geçirilmesi önem taşıyor" dedi.

Kolombiya hükümeti yaklaşık iki yıldır Küba'da FARC liderleriyle barış görüşmeleri yürütüyor. Kolombiya'nın en büyük gerilla grubu olan FARC ile hükümete bağlı birlikler arasında son 50 yıldır yaşanan çatışmalarda yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti.

Koka üretimine alternatif yatırım gerekiyor

Müzakerelerde bazı noktalarda uzlaşma sağlandı. Toprak reformu ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele bunlar arasında yer alıyor. Kolombiya'nın dünyanın bir numaralı kokain üreticisi olduğunu kabul eden Santos, koka üretimine alternatif yatırımlar konusunda Avrupa'dan destek beklediğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin gerillanın saklandığı noktalara düzenlediği operasyonların çevreye olumsuz etkisine işaret eden Santos, bu operasyonlarda tropik orman ve su kaynaklarının zarar görebildiğini söyledi. Santos, barış sürecinin bu yönüyle çevreye de olumlu etki yapmasını beklediğini söyledi.

Haziran ayında yeniden devlet başkanlığına seçilen Santos, ikinci görev döneminde FARC ile müzakereleri sonuçlandırmayı hedefleri arasına koymuştu.