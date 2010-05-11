T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya başkan adayından ayrımcılığa grev

Kolombiya'da ay sonunda yapılacak devlet başkanlığına aday Robinson Devia, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle açlık grevine başladı.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Kolombiya’da ay sonunda yapılacak devlet başkanlığı seçimine aday Robinson Devia, maruz kaldığını söylediği ayrımcılığı protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı.


Devia, başkent Bogota’nın merkezindeki kongre binası önünde düzenlenen bir gösteri sırasında açlık grevine başladığını ilan etti.


Hareketi için 1 milyon imza toplamayı başaran Robinson Devia, tanınan biri değil. Kendini Simon Bolivar heykeline zincirleyerek eylemini duyuran Devia, 30 Mayıstaki seçimle ilgili haberlerde, adaletin ve dengenin sağlanması için Amerikan Devletler Örgütü’nün de katılacağı bir komisyon kurulmasını istedi.


Seçime Devia dahil 9 aday katılıyor. (Milliyet)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24