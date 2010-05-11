Kolombiya başkan adayından ayrımcılığa grev

T24-



Devia, başkent Bogota’nın merkezindeki kongre binası önünde düzenlenen bir gösteri sırasında açlık grevine başladığını ilan etti.



Hareketi için 1 milyon imza toplamayı başaran Robinson Devia, tanınan biri değil. Kendini Simon Bolivar heykeline zincirleyerek eylemini duyuran Devia, 30 Mayıstaki seçimle ilgili haberlerde, adaletin ve dengenin sağlanması için Amerikan Devletler Örgütü’nün de katılacağı bir komisyon kurulmasını istedi.



Seçime Devia dahil 9 aday katılıyor. (Milliyet)