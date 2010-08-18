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Dünya

Kolombiya-ABD anlaşması 'anayasaya aykırı'

Kolombiya'da bir mahkeme, hükümetin ABD ile yaptığı ve Amerikan askerlerinin ülkedeki üsleri kullanmalarına izin veren anlaşmanın, anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Kolombiya'da bir mahkeme, hükümetin Amerika Birleşik Devletleri'yle yaptığı ve Amerikan askerlerinin ülkedeki üsleri kullanmalarına izin veren anlaşmanın, anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme üçe karşı altı oyla aldığı karara gerekçe olarak, anlaşmanın Kongre tarafından onaylanması gerekmesini gösterdi.

BBC'de yer alan habere göre, geçen yıl imzalanan anlaşma, Amerikan askerlerine, Kolombiya'daki yedi üsse 10 yıl boyunca erişim imkanı veriyordu.

Amerikan birlikleri böylece kendi deyimleriyle uyuşturucu kaçakçılığına karşı ve terörle mücadeleye yönelik operasyonlar düzenleyebileceklerdi.

Ekvador'un Manta'daki askeri üssün Amerikan birliklerince kullanılmasına son vermesi sonrası ABD bölgedeki operasyonları için merkez olarak Kolombiya'yı seçmişti.

Kolombiya, 2000 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden 7 milyar dolardan fazla yardım almış bir ülke.

Washington'la vardığı anlaşma ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya'daki etkinliğini artırmasından kaygı duyan diğer Latin Amerika ülkelerince eleştirilmişti.

Kolombiya'ya en sert eleştiren lider ise Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez olmuştu.

Hugo Chavez, anlaşmanın bölgede istikrarsızlık yaratacağını vurgulamıştı.

Chavez ayrıca anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'yı işgali için bir hazırlık aşaması olduğunu savunmuştu.


Kolombiya lideri Kongre'nin onayından emin


Öte yandan ABD'yle varılan anlaşmayı Kolombiya Anayasası'na aykırı bulan mahkeme, anlaşmanın meşruiyeti hakkında bir hükme varmış değil ve aldığı karar Kolombiya'daki tüm ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını gerektirmiyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un partisi, Kongre'de büyük bir çoğunluğa sahip.

Bogota'daki muhabirimiz Jeremy McDermott da, Santos'un, yeniden hazırlanacak bir anlaşmanın Kongre tarafından onaylanacağından emin olduğunu söylüyor.

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