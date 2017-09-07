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Dünya

Kolombiya, 50 yıldan fazla süredir çatıştığı ELN ile ateşkeste anlaştı

ELN'nin bin 500 militanı olduğu tahmin ediliyor

07 Eylül 2017 13:45

Kolombiya ve ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu), geçici ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf 50 yıldan fazladır süren çatışmada ilk defa ateşkes konusunda uzlaştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ateşkesin 1 Ekim tarihinden 12 Ocak'a kadar süreceğini belirtti. Santos bu tarihin uzayabileceğini de sözlerine ekledi.

ELN ise İspanyolca attığı tweetinde, "Evet, yaptık! Çift taraflı ateşkese ulaşmamızda yardımcı olan herkese teşekkürler" dedi.

Kolombiya hükümeti, FARC (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) ile gerçekleştirdiği barış görüşmelerinin başarıya ulaşmasının ardından aynısının ELN ile de gerçekleşmesini istiyor.

ELN, Papa Francesco'nun önümüzdeki günlerde Kolombiya'ya gerçekleştireceği ziyaretin sürecin hızlanmasında rol oynadığını aktardı.

Santos bir televizyonda yaptığı konuşmasında, "önceliğin vatandaşları korumak olduğunu, bu süreçte kaçırmaların, petrol borularına saldırıların ve vatandaşları etkileyen diğer saldırıların azalacağını" söyledi.

Hükümet de bunun karşılığında hapishanedeki ELN militanlarının koşullarını iyileştirecek ve aktivist liderlerin güvenliğini artıracak.

Ancak ELN'de FARC'ta olduğu gibi hiyerarşik bir lider kadrosunun olamaması, sahadaki militanların anlaşmaya uymaması riskini doğuruyor.

ELN'in en büyük finansal kaynağı kaçırdığı kişiler için istediği fidyeler. Örgüt Ermeni kökenli Rus vatandaşı Arsen Voskanyan'ın geçen Nisan ayında öldürüldüğünü bildirdi.

Kolombiya medyasına göre istihbarat raporları 1,500 aktif ELN militanının olduğunu ortaya koyuyor. Müzakereler Ekvador'un başkenti Quito'da Şubat ayında başlamıştı.

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