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Ekonomi

Kolombiya 10.4 milyar dolar kredi istedi

21 Nisan 2009 17:48

Kolombiya, ekonomik krizden korunmasına yardımcı olması için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Esnek Kredi Hattı programından 10,4 milyar dolar kredi talep etti.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn yaptığı açıklamada, Kolombiyalı yetkililerin küresel finans krizine uygun biçimde karşılık verdiklerini, Kolombiya'nın Esnek Kredi Hattı düzenlemesinden yararlanma talebini IMF Yönetim Kurulu'nun hızla onaylaması çabasında olacağını bildirdi.

Kolombiya Maliye Bakanı Oscar Zuluaga da başkent Bogota'ta gazetecilere, "Asıl amaç (Esnek Kredi Hattı için) çok zor bir duruma karşı ülkeye garanti politikası sağlamak. Bu talebi, ülkeyi küresel krize karşı ülkeyi daha fazla korumak için yapıyoruz" dedi.

Sanayi üretiminin bu yılın ilk iki ayında yüzde 11,6 gerilediği Kolombiya'da, işsizlik yükseldi ve emtia ihracatı gelirleri azaldı.

Kolombiya, IMF'nin Esnek Kredi Hattı programına başvuran 3'üncü ülke oldu.

IMF geçen hafta cuma günü Meksika'nın bu program kapsamında 47 milyar dolar kredi talebini onaylarken, Polonya 20,5 milyar dolar kredi istedi.

Esnek Kredi Hattı'na başvurması beklenen adaylar arasında Brezilya, Şili, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve Singapur gösteriliyor.

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