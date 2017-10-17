T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köln'deki Türkler'den Nevşehir'deki engellilere 25 tekerlekli sandalye

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- ALMANYA'nın Köln kentindeki Türkler, 25 tekerlekli sandalyeyi Nevşehir Sakatlar Derneği'ne hibe etti

17 Ekim 2017 19:54

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- ALMANYA\'nın Köln kentindeki Türkler, 25 tekerlekli sandalyeyi Nevşehir Sakatlar Derneği\'ne hibe etti.
Sakatlar Derneği\'nce Vali İlhami Aktaş’ın da bulunduğu törende ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı. Nevşehir Sakatlar Derneği Başkanı Ekrem Altıntaş, \'Ayağı Olmayana Ayak Olalım Projesi\' kapsamında dernek olarak önceden belirledikleri 25 kişiye tekerlekli sandalyelerini teslim ettiklerini söyledi. Altıntaş, ihtiyaç sahiplerine ilerleyen zamanlar içerisinde yine yardımların devam edeceğini belirtti. Köln\'deki Türkler bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİR DHA ALMANYA KölnTürklerNevşehir Sakatlar DerneğiSakatlar DerneğiAktaşınNevşehir Sakatlar Derneği Başkanı Ekrem AltıntaşOlmayana Ayak Olalım ProjesiAltıntaşFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24