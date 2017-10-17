Köln'deki Türkler'den Nevşehir'deki engellilere 25 tekerlekli sandalye

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- ALMANYA\'nın Köln kentindeki Türkler, 25 tekerlekli sandalyeyi Nevşehir Sakatlar Derneği\'ne hibe etti.

Sakatlar Derneği\'nce Vali İlhami Aktaş’ın da bulunduğu törende ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı. Nevşehir Sakatlar Derneği Başkanı Ekrem Altıntaş, \'Ayağı Olmayana Ayak Olalım Projesi\' kapsamında dernek olarak önceden belirledikleri 25 kişiye tekerlekli sandalyelerini teslim ettiklerini söyledi. Altıntaş, ihtiyaç sahiplerine ilerleyen zamanlar içerisinde yine yardımların devam edeceğini belirtti. Köln\'deki Türkler bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.



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