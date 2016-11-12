Köln'de Türkiye protestosu

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun öncülüğünde Köln'de "demokrasi, barış ve özgürlük için” sloganıyla düzenlenen mitinge yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Katılımcılar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'keyfilik ve temel hukuk değerlerini hiçe sayma' suçlamasında bulundu. Katılımcılar Federal Hükümeti ve Avrupa Birliği'ni Türk hükümetine antidemokratik politikalardan geri dönmesi için baskı yapmaya çağırdı.

"Gazeteciler işsiz veya hapiste"

Mitinge katılan Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın özgürlüğünün askıya alındığını söyledi. Türkiye'de gazetecilerin susturulduğunu belirten Überall, "Daha da kötüsü: İşsizler veya hapishanedeler" diye konuştu. Überall, Türkiye'deki gazetecilerle dayanışma içinde olunması çağrısı da yaptı.

Mitinge katılan Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen ise Federal Hükümet'in tutumunu eleştirdi. Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin sonlandırılması çağrısı yapan Dağdelen, "Türk hükümetinin politikalarına sadece 'kaygı' ile karşılık verilirse, bu Erdoğan'ı demokratlara karşı daha da acımasız davranması yönünde cesaretlendirir" dedi.

Mitinge, Düsseldorf'ta planlanan protesto gösterisini iptal ederek Köln'e gelen Kürt dernekler de destek verdi.

Polisin verdiği bilgilere göre, protesto gösterisi sırasında küçük çaplı bir olay da çıktı. 200-300 kişilik grubun molotof kokteyli yakması nedeniyle polisin olaya müdahele ettiği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Afp/epd/DW, BÖ/CN