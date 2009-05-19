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Spor

Köln’de tatil başladı

19 Mayıs 2009 18:17


Köln'de, Hamburg deplasmanında sakatlanan Petit'in kaburgasında kırık olduğu anlaşıldı.



Köln’de oynayan Portekizli futbolcu Petit, sezonu kapattı.

Hamburg deplasmanında sakatlanan orta saha oyuncunun yapılan tetkiklerinde kaburgasında kırık olduğu ortaya çıktı.

Sezonun son karşılaşmasında görev yapamayacak futbolcunun sahalara ne zaman döneceği bilinmiyor.

Köln’ün çalıştırıcısı Christoph Daum, ayrıca Bochum karşılaşmasında golcü Milivoje Novakovic ile savunma oyuncusu Marvin Matip’ten de yararlanamayacak.

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