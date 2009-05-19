Köln’de tatil başladı



Köln'de, Hamburg deplasmanında sakatlanan Petit'in kaburgasında kırık olduğu anlaşıldı.







Köln’de oynayan Portekizli futbolcu Petit, sezonu kapattı.



Hamburg deplasmanında sakatlanan orta saha oyuncunun yapılan tetkiklerinde kaburgasında kırık olduğu ortaya çıktı.



Sezonun son karşılaşmasında görev yapamayacak futbolcunun sahalara ne zaman döneceği bilinmiyor.



Köln’ün çalıştırıcısı Christoph Daum, ayrıca Bochum karşılaşmasında golcü Milivoje Novakovic ile savunma oyuncusu Marvin Matip’ten de yararlanamayacak.

