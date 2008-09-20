Köln'de ırkçı gösteriye geçit yok

>>> Faşist zirveye karşı insan zinciri

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Köln'de yapılmak istenen Merkez Camisi projesine karşı çıkarak bazı çevrelerden beklediğinin üstünde destek gören ve bunu seçim malzemesi yapmak isteyen "Pro Köln" adlı örgüt tarafından organize edilen gösteri, sağduyulu vatandaşların karşıt gösteri yapması ve ortaya çıkan güvenlik zaafları üzerine iptal edildi.Yerel saatle 12.30'da planlanan gösteriye katılacağı duyurulan Fransız aşırı sağcı lideri Le Pen gösteri alanına gelmedi.İtalyan Kuzey Birliği Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyesi Marion Borghezio ise gösterinin yapılacağı duyurulan yerdeki açıklamasında, burada yaptığı açıklamada, aslında özgürlük için burada bulunduklarını ve Avrupa'nın İslamlaştırılmasına karşı olduklarını kaydetti.Borghezio, kendi haklarını savunmak için burada toplanmak istediklerini ifade ederek, "Biz fundamentalist İslam'a karşıyız. Almanya'da ya da başka yerlerde görev yapan imamlar, çocuklara cihat felsefesi aşılayarak, onları şiddet yanlısı yaparak toplumun içine sokuyor. Avrupa değerlerini yok edip yerine Bin Ladin değerlerini getirmek istiyorlar. Biz ikinci bir 11 Eylül istemiyoruz" diye konuştu.Bu arada çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Köln'deki Deutz Köprüsü tamamen trafiğe kapatıldı. Polis helikopterleri, havadan da kontrolü sağlamak için görev yaptı. Burada görev yapan polis sayısının 5 binin üzerinde olduğu ve çevre eyaletlerden destek kuvvetleri geldiği bildirildi.Öte yandan kendilerine "Otonom" adını veren bir karşıt grup, gösterinin yapılacağı Heumarkt meydanına çıkan sokakları tamamen kapattı. Böylece "Pro Köln" yanlılarını meydana giremedi. Buna karşın bazı "Pro Köln" yanlıları polisin koruması altına alındı. Bu esnada polis ile karşıt gruplar arasında arbede çıkarken, polisin zaman zaman biber gazı kullandığı görüldü.Köln polisinin ise, Köln Bonn havalimanına gelen aşırı sağcıların da kente girişine müsaade etmediği bildirildi. Gösterisini yapamayan "Pro Köln"ün, küçük bir uçak kiralayarak havadan İslam karşıtı propaganda yaptığı da dikkati çekti.Grubun "sözcüsü" Manfred Ruus, savcılığı göreve çağırarak güvenlik önlemleri alınmasını isterken, bugün iptal edilen gösterinin ilerleyen günlerde tekrar yapılması için müracaat edeceklerini belirtti.Öte yandan "Pro Köln" karşıtları, sabah saatlerinde ünlü Dom Katedrali meydanında bir araya geldi. Sendika, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşla birlikte gösteriye katılan Anakent Belediye Başkanı Fritz Schramma, Köln'de aşırı sağcılarla ırkçılara yer olmadığını söyledi.Schramma, Köln'de 180'in üzerinde farklı milletin barış içinde bir arada yaşadığını ve bunu bozmak isteyen aşırı sağcılara müsamaha gösterilmemesini istedi.Yapılmak istenen İslam karşıtı gösteriyi yasalar nedeniyle yasaklayamadıklarını, ancak siviltoplumun gösterdiği reaksiyonun takdire şayan olduğunu belirten Schramma, "Köln'ün yüzde 10'u Müslüman. Onların da kendi dinlerini en güzel şekilde ve iyi ibadethanelerde öğrenmek hakları. Pro Köln, bugüne kadar inşa edilen tüm güzellikleri yıkmak için faaliyet gösteriyor. Bugün burada Köln'ün ne kadar misafirperver olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz. Biz dışlamak için değil, daha çok uyum için çalışıyoruz. Köln için bir araya gelme günü bugün" diye konuştu.Schramma, aşırı sağcıların kullandığı kahverengini kastederek, "Kahverengi, gerçekte kundakçıların, ırkçıların rengidir. Kahverenginin bizim evimizde işi yoktur. Le Pen ya da Haider, adları ne olursa olsun ırkçı ve aşırı sağcılara kapıyı gösteriyorum. Lütfen dışarı... Köln'de size tolerans yok" ifadesini kullandı.Pro Köln'ün dün yapmak istediği eylemi de eleştiren Schramma, "Dün hiçbir taksi, restoran, otel kendilerini kabul etmedi. Polisimize ve sağduyulu davranan herkese teşekkür ediyorum. Lütfen provokasyona gelmeyelim" dedi.Pro Köln'ü protesto etmeye gelenler arasında Sol Parti Federal milletvekili Sevim Dağdelen'in de bulunduğu bildirildi.