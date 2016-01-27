Köln'de bomba alarmı

Köln polisinden yapılan açıklamaya göre, Köln yakınlarındaki Pulheim'da bir yapı

markette yapılan alışveriş, şüpheli bulunduğundan yetkililere haber verildi.

Yapı market görevlileri, eşgalini "45-50 yaşlarında ve Ortadoğu görünümlü" olarak

bildirdikleri kişinin alışveriş listesini polise iletti.

Listede yer alan kimyasal maddelerin, temizliğin yanı sıra bomba yapımında da

kullanılabildiği belirtildi. Köln polisi bunun üzerine sözkonusu kişiyle ilgili arama kararı

çıkardı.

44 yaşındaki bir kişinin aranan şüpheli olduğunu belirterek polise teslim olduğu

açıklandı. Şüphelinin gözaltında sorgusunun devam ettiği kaydedildi.