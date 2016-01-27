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Dünya
Deutsche Welle

Köln'de bomba alarmı

Almanya'nın Köln şehrindeki bir yapı marketten bomba imalatında da kullanılabilecek kimyasal madde satın aldığı belirlenen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

27 Ocak 2016 14:30

Köln polisinden yapılan açıklamaya göre, Köln yakınlarındaki Pulheim'da bir yapı
markette yapılan alışveriş, şüpheli bulunduğundan yetkililere haber verildi.

Yapı market görevlileri, eşgalini "45-50 yaşlarında ve Ortadoğu görünümlü" olarak
bildirdikleri kişinin alışveriş listesini polise iletti.

Listede yer alan kimyasal maddelerin, temizliğin yanı sıra bomba yapımında da
kullanılabildiği belirtildi. Köln polisi bunun üzerine sözkonusu kişiyle ilgili arama kararı
çıkardı.

44 yaşındaki bir kişinin aranan şüpheli olduğunu belirterek polise teslim olduğu
açıklandı. Şüphelinin gözaltında sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya KölnKölnPulheimOrtadoğuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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