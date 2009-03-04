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Dünya

Köln'de 3 bina çöktü: 7 kayıp, 2 Türk yaralı

Köln'de tarihi arşiv binası çöktü. 7 kişinin kaybolduğu olayda 2 Türk'ün yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

04 Mart 2009 02:00

Köln'de tarihi arşiv binası çöktü. Enkazda 7 kişi kayboldu, 2 Türk yaralı kurtuldu.

Almanya'nın Köln kentinde tarihi arşiv binasının yanı sıra iki binanın daha çöktüğü, 7 kişinin kayıp olduğu ve enkaz altından kurtarılan yaralılar arasında 2 Türk'ün bulunduğu bildirildi.

Köln belediyesi tarafından yapılan açıklamada, arşiv binasıyla birlikte 2 binanın daha yıkıldığı ve 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yıkılan binanın karşısındaki metro durağında beklerken olaya şahit olan kondüktör Selahattin Yeşil, binanın bir kaç saniye içinde çöktüğünü belirterek, ''Her taraf toz duman içinde kaldı. Hemen enkazın yanına koştum. Enkazdan beş kişiyi çıkarttım. Aralarında 2 Türk vardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye gönderildi'' dedi. Yeşil, yaralı Türklerden birinin çocuk, diğerinin de bina yanındaki büfenin sahibi olduğunu anlattı.

Arşiv binasının altında metro genişletme çalışmalarının yapıldığını belirten yetkililer, ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Bu arada, metro tünelini su bastığı ve yakındaki eski emniyet müdürlüğü binasının da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, binalar çökmeden önce büyük bir sarsıntı meydana geldi. Olaydan sonra cadde üzerinde bulunan okuldaki öğrencilerin de tahliye edildikleri kaydedildi.
Bölgeye girişler yasaklanırken, sadece itfaiyenin 86 araçla olay yerinde bulunduğu bildirildi.

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