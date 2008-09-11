Köln savunmada sıkıntı yaşıyor

Alman Birinci Ligi takımlarından 1. FC Köln, kaptan Ümit Özat'ın yeşil sahalardan uzak kalması nedeniyle savunmada sıkıntılar yaşıyor.



Kicker adlı spor dergisinde yer alan haberde, teknik direktör Christoph Daum'un Ümit'in eksikliğinden dolayı bu görevi Kevin McKenna'ya vermeyi düşündüğü ve bir savunma sorunu yaşadığı ifade edildi.



Takımın menajeri Michael Meier de, Ümit'in sportif açıdan bir eksiklik oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bayern Münih'e karşı oynayacağımız maç, Davud'un Golyat'a karşı yaptığı mücadele gibi. Özellikle futbolda duygular önemli rol oynar. Ümit gibi bir lider oyuncumuz yok, ancak bunu Karlsruhe'ye karşı olduğu gibi birliktelikle telafi edebiliriz" dedi.



1. FC Köln, ligde 13 Eylülde Bayern Münih'e karşı mücadele edecek.

