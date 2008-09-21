Köln sağcıları reddetti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Köln’de yapılacak Merkez Camisi projesine karşı çıkan ve bunu seçim malzemesi yapmak isteyen Avrupa “Pro Christ” örgütünün bir alt grubu ırkçı “Pro Köln” örgütünün organize ettiği “Stop Islam” (İslamı Durdurun) gösterisi, solcu örgütlerin karşıt gösteri yapması ve Köln valisinin güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildi.



Heumarkt Meydanı’nda yerel saatle 12.30’da planlanan gösteri öncesi bölgeye ilk gelenler, ırkçıları protesto eden siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri, sağduyulu Almanlar ve Türkler oldu.



Demokrat Partili Köln Belediye Başkanı Fritz Schramma da gösterilere katıldı. Irkçılık karşıtı bir grup, meydana çıkan sokakları kapattı. Böylece “Pro Köln” yanlılarını meydana giremedi. Buna karşın bazı “Pro Köln” yanlıları polisin koruması altına alınarak meydana getirildi. Bu esnada polis ile karşıt gruplar arasında arbede çıktı. Polis biber gazı kullandı. Görevli 5 bin polisten 8’i yaralandı.



Köln halkı ilginç bir yöntemle protestolarını gerçekleştirdiler. Köln’deki tüm lokanta, otel ve umumi tuvalet işleticileri ve taksiciler sağcılara hizmet vermeyi reddettiler.



Fransız ırkçı lider Le Pen gelmedi



İslam karşıtı gösteriye katılacağı duyurulan Fransız aşırı sağcı lider Le Pen gösteri alanına gelmedi. Köln Havalimanı’na gelen ırkçı grupların kente girişine müsaade edilmedi. Gösterinin iptalinin, demokrasinin zaferi olduğunu söyleyen Türk dostu Schramma, “Aşırı sağcılar bekledikleri gibi kalabalık değildi. Gösterileri tam bir başarısızlık oldu. Buna karşılık onlara cevap amaçlı Köln Katedrali’nin karşısında toplanan protestocular harikaydı. Dinini en güzel şekilde ve iyi ibadethanelerde öğrenmek herkesin hakkı” dedi.



Schramma, “Le Pen ya da Haider, adları ne olursa olsun ırkçı ve aşırı sağcılara kapıyı gösteriyorum. Lütfen dışarı... Köln’de size tolerans yok” ifadesini kullandı.



Pro Köln’ün gösterisine beklenenden az kişi katıldı. Gruba üye birkaç kişi, polis kontrolünde gösteri alanına girdi. Gösteriye izin çıkmayınca, daha önceden astıkları “İslam’ı durdurun” gibi ırkçı pankartları ve tabelaları topladılar. Pro Köln, en kısa zamanda başka bir gösteri yapacaklarını söyledi.

