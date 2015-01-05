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Dünya

Köln Katedrali, İslam karşıtı PEGIDA'ya tepki olarak karanlığa gömülecek

Almanya'daki tarihi Köln Katedrali, PEGIDA'nın İslam karşıtı miting,ne tepki olarak ışıklarını söndürecek

05 Ocak 2015 17:40

Almanya'da, İslam karşıtı PEGIDA'nın mitingine tepki olarak Köln Katedrali, ışıklarını kapatacak. Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı İslam karşıtı grubun Köln'de ‘Kögida' adıyla düzenleyeceği yürüyüş ve mitinge her kesimden tepki geldi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, tarihi Köln Katedrali, İslam karşıtı Kögida'ya tepki olarak, 18.30- 21.00 saatleri arasında kilisenin dışarıdaki ışıklarını kapatacak. Kilise böylece, saat 18.30'da Deutz Semti'ndeki Otto Meydanı'nda bir araya geldikten sonra Köln Katedrali yanındaki Roncalli Meydanı'na kadar yürüyerek burada bir miting gerçekleştirecek olan Kögida'yı adeta karanlıkta bırakacak. Ayrıca Protestan Antoniter Kilisesi ile Köln'ün sembollerinden olan Çikolata Müzesi de gösteri boyunca ışıklarını kapatacak. 

Köln'de cami karşıtı eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Pro-Köln grubu, Kögida'nın yürüyüş ve mitingine destek vereceğini açıkladı. Kögida'nın mitingine bin kişinin katılması bekleniyor.

 

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