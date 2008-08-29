Köln Camii'ne onay

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) yaptırmayı planladığı Köln Merkez Camii ile ilgili olarak, Köln Kent Meclisi'nden onay çıktı.



Caminin inşa edilmemesi için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti. Oylama sırasında yine 2 bin kişi yine cami karşıtı eylem yaptı. Aşırı muhafazakarlar ve sağcılar tarafından düzenlenen gösterilerde, dev caminin, ihtişamıyla bilinen tarihi Köln Katedrali'nin hemen yakınında inşa edilecek olması eleştiriliyor ve göstericiler "Kentte minare istemiyoruz" diyor.



55 metrelik minarelere sahip olacak camide 2 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 20 milyon Euro'ya mal olacak caminin 2010 yılında açılması planlanıyor.



Sağcılar ve Hıristiyan'lar istemiyor



Köln Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki görüşmede, aşırı sağcı Pro Köln ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) cami projesine karşı çıkarak, "ret" oyu verdi. Başkan Fritz Schramma ise, partisinin tersine projeye "evet" oyu kullandı. Cami projesi, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller, Sol Parti ve bağımsızların oylarıyla onay aldı.



Proje, 11 Ağustos'ta yapılan toplantıda CDU ve Pro Köln'ün "ret" oyuna karşı diğer partilerin desteğiyle Ehrenfeld Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştı.



Türk ve Müslümanlar sevinçli



Bu karar, Türk ve Müslümanlar arasında sevinçle karşılandı. CDU'lu belediye başkanı Fritz Schramma, oylama öncesi yaptığı konuşmada, yıllardır uyuma büyük katkılar yapan DİTİB'in kendi arsasına inşa etmek istediği caminin yapılmasına destek verilmesi gerektiğini söyledi.



Schramma, 20 yıl önce DİTİB'in, eskiden fabrika olarak kullanılan bir binada kurulduğuna dikkati çekerek, bugün gelinen noktada ihtiyaçların karşılanması için hem yeni bir cami hem de kültür merkezinin inşasının gerekli olduğunu bildirdi.



Ezan sesi dışarı verilmeyecek



Schramma, DİTİB'ten, camide vaaz ve hutbelerin Almanca tercümesinin okunacağı, ezanın mikrofonla dışarıya verilmeyeceği konularında güvence aldıklarını söyledi ve projenin kabul edilmesini istedi.



Öte yandan, oylamanın yapıldığı saatlerde cami karşıtı aşırı sağcı "Pro Köln" örgütü, meclis oturumunun yapıldığı binanın dışında kararı protesto etti.



2 bin kişi namaz kılabilecek



2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Merkez Camii'nde, 250 kişilik kafeterya ve kadınlar için ayrı bir bölüm daha yapılacak. İbadet kısmının 1700 metrekareden 2 bin 450 metrekareye çıkarılan kompleks içinde yönetim binası, cami, eğitim ve sosyal amaçlı birimler, konferans salonu ve büyük bir otoparkın bulunacağı kaydedildi.



Projede ayrıca medya merkezi, kütüphane, kasap, kuaför, lokanta, gençlik kulübü ve eğitim amaçlı bir merkez yer alıyor.



DİTİB yöneticileri, cemaatin yükünü hafifletmek için yerin altında yapılması planlanan 3 katı 1'e indirme, dükkan sayılarını da azaltma kararı almış, şimdi oylanan daraltılmış proje buna uygun biçimde hazırlanmıştı. Bu biçimde ilk projede yerin altında olması planlanan konferans salonu 1. kata çıkarıldı. Yerin altıdaki otopark katı ise bir kata düşürüldü. Daraltılmış projede kubbe ve minarelerin büyüklüğüne ise dokunulmadı. Buna göre kubbe 36.5, minareler ise 55'er metre olacak.



Projenin son durumuna göre camide 2 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 149 araba kapasiteli otoparka sahip olan projeye göre konferans salonu ise 350-400 kişi alabilecek. Alınan karar uyarınca DİTİB'in Ramazan ayı sonrası hemen yıkım işlemlerine başlayacağı ve yeni caminin 2010 yılında açılmasının planlandığı bildirildi.



Yapılacak caminin toplam masrafının bugünkü koşullarda 20 milyon Euro'yu (yaklaşık 34 milyar Türk Lirası) bulacağı kaydedildi.

