Köln-Bonn Havalimanı’nda kaos sona erdi



Alman polisi, 62 yaşındaki İspanya uyruklu erkek şahsın gözaltına alındığını ve sorgulandığını açıkladı.

Şahsın güvenlik kontrolünden aranmadan geçmesi üzerine Terminal 1'de 12:15-13:30 saatleri arasındaki tüm seferler durdurulmuş, Terminal 2'de işleyiş normale uygun olarak devam etmişti. Pistte havalanmak üzere bekleyen 5 uçak da park pozisyonunu terk edememişti.

Alman polisi, oluşturulan güvenlik bölgesinin saat 13:30 itibarı ile kaldırıldığını açıkladı. Köln-Bonn Havalimanı sözcüsü de Terminal 1'de seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Sözcünün açıklamasına göre havalimanında meydana gelen kaostan yaklaşık 2 bin 500 yolcu etkilendi.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR şahsın acelesinin olduğunu ve uçağına yetişmek için güvenlik kontrolünden aranmadan geçtiğini yazdı ancak bu bilgi polis tarafından doğrulanmadı.