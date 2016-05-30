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Dünya
Deutsche Welle

Köln-Bonn Havalimanı’nda kaos sona erdi

Bir şahsın kontrol edilmeden güvenlik noktasından geçmesi üzerine seferlerin iptal olduğu Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı’nda durum normale döndü.

30 Mayıs 2016 20:16


Alman polisi, 62 yaşındaki İspanya uyruklu erkek şahsın gözaltına alındığını ve sorgulandığını açıkladı.

Şahsın güvenlik kontrolünden aranmadan geçmesi üzerine Terminal 1'de 12:15-13:30 saatleri arasındaki tüm seferler durdurulmuş, Terminal 2'de işleyiş normale uygun olarak devam etmişti. Pistte havalanmak üzere bekleyen 5 uçak da park pozisyonunu terk edememişti.

Alman polisi, oluşturulan güvenlik bölgesinin saat 13:30 itibarı ile kaldırıldığını açıkladı. Köln-Bonn Havalimanı sözcüsü de Terminal 1'de seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Sözcünün açıklamasına göre havalimanında meydana gelen kaostan yaklaşık 2 bin 500 yolcu etkilendi.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR şahsın acelesinin olduğunu ve uçağına yetişmek için güvenlik kontrolünden aranmadan geçtiğini yazdı ancak bu bilgi polis tarafından doğrulanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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