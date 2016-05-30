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Dünya
Deutsche Welle

Köln-Bonn havaalanında alarm

Almanya'nın büyük havaalanlarından Köln-Bonn'da güvenlik alarmı verildiği bildirildi.

30 Mayıs 2016 16:41


Yerel "Kölner-Stadtanzeiger" gazetesinin haberine göre kimliği belirsiz bir kişi güvenlik kontrolünden geçmeden havaalanına girmesi üzerine alarm verildi.

Olay üzerine tüm seferler durdurulurken, yolcuların bulundukları yerden ayrılmamaları istendi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulduğu kaydedildi.

Köln-Bonn havaalanında mart ayında bir kadın yolcu polis olduğunu söyleyerek kontrolleri aşmış, olay nedeniyle havaalanının bir bölümü kapatılırken, kalkışa hazır bazı uçaklar boşaltılarak aranmıştı. Kadın polisin uçağına yetişmek amacıyla bu yola başvurduğu, böyle bir hakkının bulunmadığı açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaKöln-BonnBakanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/NH

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